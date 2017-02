Ce trebuie sa stie moldovenii cu dubla cetatenie, atunci cand isi vor perfecta buletinul de identitate - Bizlaw.md

"La depunerea cererii pentru eliberarea buletinului, solicitantul va prezenta si „pasaportul cetateanului strain” – in cazul in care va declara detinerea cetateniei si a altui stat. Acest lucru este prevazut intr-un proiect de hotarare de Guvern pentru modificarea si completarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate si evidenta locuitorilor Republicii Moldova. Documentul a fost elaborat de Ministerul Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor.", scrie Bizlaw.md

In document se mentioneaza ca se atesta multiple cazuri de atribuire repetata a numarului de identificare de stat al persoanei fizice (la traversarea frontierei de stat in baza pasaportului cetateanului strain, la transcrierea actelor de stare civila, etc.). Astfel, pentru evitarea sau, dupa caz, solutionarea acestor situatii, se propune completarea listei documentelor necesare pentru eliberarea actelor de identitate, cu pasaportul cetateanului strain, care se va cere in cazul in care solicitantul va declara ca detine si cetatenia statului respectiv.

*Sursa foto: particip.gov.md