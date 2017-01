Ce trebuie sa stie soferii: Strazile din capitala pe care ar trebuie sa le ocoleasca - Se circula in conditii de iarna

Iarna in toata regula. Primaria anunta ca pe strazile din capitala se circula in conditii de iarna. Drumarii si-au inceput interventia la ora 5.45 cu 21 de autospeciale, care imprastie material antiderapant. Strazile care ar trebuie ocolite sunt cele in panta, in special str. Ganea, str. Timis, str. Postei, str. Vadul lui Voda, str. Paris, str. Causeni si stradela Uzinelor.