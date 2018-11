Ce venituri pierde municipiul Chisinau in anul 2019 ca urmare a reformei fiscale - mold-street.com

Astfel, bugetul se propune cu un deficit de 441 de milioane de lei, care ar urma sa fie finantat in mare parte din imprumuturi externe si interne sau vanzari de active municipale.58% sunt defalcari de la bugetul de stat.

Veniturile generale ale bugetului municipal pentru anul 2019 se estimeaza in suma de 3,81 miliarde lei, inclusiv:

- venituri proprii - 451,61 milioane lei(11,9% din total);

- defalcari de la impozitele si taxele de stat - 1,05 miliarde lei (o cota de 27,5%);

- incasari de la prestarea serviciilor cu plata - 77,54 milioane lei (2,0%);

[...]

Scadere cu 18% a defalcarilor ca urmare a reformei fiscale

Potrivit administratieie municipale, defalcarile de la veniturile generale de stat (impozitul pe venitul persoanelor fizice) estimate pentru anul 2019 s-au micsorat cu circa 233,7 milioane lei sau cu 18,3% fata de prevederile aprobate pe anul 2018.

[...]



Cat despre veniturile bugetului in anul 2019 din contul transferurilor de la bugetul de stat, acestea sunt planificate la peste 2,2 miliarde lei, in crestere cu circa 298 milioane lei, fata de nivelul de 1,91 miliarde lei, aprobate in bugetul pe anul 2018.

