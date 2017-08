Ce vor investitorii straini: de la eliminarea "taxei de lux" la liberalizarea pietei energiei - Mold-street.com

"Noi dorim sa transformam Republica Moldova intr-o platfomra atractiva pentru investitii, intr-un centru regional capabil sa furnizeze produse si servicii de calitate atat pentru piata interna, cat si cea externa", a declarat viceprim-ministru.

Promisiuni si cereri de ajutor

Totodata Octavian Calmic a vorbit depsre agenda Guvernului si Ministerului Economiei si Infrastructurii pe termen scurt si mediu in toate sectoarele enonomiei nationale, in special la capitolul atragerii investitiilor straine directe, sustinerii mediului de afaceri, dar si despre politicile care, urmeaza a fi implementate de autoritati in domeniul politicii bugetar-fiscale, reformei regulatorii, armonizaarii legislatiei nationale, etc.





