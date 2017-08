Cea mai bogata tara din lume ridica vizele pentru 80 de state, inclusiv Romania

Acest anunta fost facut intr-o conferinta de presa de catre patronul Qatar Airways Akbar al-Baker si de catre reprezentantiai Departamentului Tursimului din cadrul Ministerului de Interne.”Scutirea de vize (a 80 de nationalitati) va transforma Qatarul in tara cea mai deschisa” vizitatorilor straini, a declarat reprezentantul Departamentului Turismului Hassan al-Ibrahim.

Qatarul nu are reputatia unei destinatii turistice precum Dubaiul, cu centrele lui comerciale si de vilegiatura.

Tarile de la Golful Persic, inclusiv Qatarul, cer in general ca strainii sa obtina vize, pe care le acorda in baza unor criterii restrictive.Cetatenii acestor 80 de tari care beneficiaza de masura va fi suficient sa prezinte la sosire un pasaport valid pentru a obtine dreptul de a intra in Qatar, a anuntat reprezentantul Ministerului de Interne Mohamed Rached al-Mazroui.