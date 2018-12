Cea mai frumoasa femeie din Romania este o...moldoveanca. O tanara de 20 de ani din Chisinau, care a facut fata tuturor provocarilor competitiei de frumusete si a devenit Miss Romania 2018 - VIDEO

Faceti cunostinta cu Valeria Vornicescu, desemnata cea mai frumoasa femeie de peste Prut. Aseara, in urma a trei probe, moldoveanca a obtinut marele trofeu, pe care l-a primit cu...lacrimi de fericire.

Frumoasa satena are 20 de ani si isi face studiile la Universitatea de Studii Europene din capitala. Este pasionata de modeling inca de la 13 ani, iar in ultima perioada a reusit sa obtina mai multe titluri la concursuri de frumusete. Dar si in costum de baie, etalandu-si formele.



In ultima etapa, cea in care a defilat intr-o rochie de seara, Valeria a stralucit, pasind increzuta pe podium. Pe langa coronita, Valeria a primit un inel cu diamante, o sedinta foto, dar si vouchere de la sponsori.

Mai mult, si locul doi a fost ocupat de o tanara din Moldova, Ecaterina Emilianov. Miss Romania 2018 a avut loc in cadrul celui mai grandios eveniment de moda.