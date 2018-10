Cea mai mare banca din lume ar putea finanta reabilitarea de catre chinezi a drumurilor din Moldova - mold-street.com

E vorba de proiectul de reabilitare a sectorului Criva - Balti al drumului national M5 (Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Chisinau - Tiraspol) si proiectul de reabilitare a drumului national R13 Balti - Floresti - R14.

Imprumut de 228 de milioane de euro pentru o perioada de 15 ani

Astfel Guvernul a decis initierea negocierilor asupra proiectelor Acordurilor de finantare dintre Guvernul Republicii Moldova si Banca Industriala si Comerciala din China (ICBC), privind reabilitarea acestor doua segmente de drumuri. Valoarea imprumutului este de circa 228 milioane de euro, anunta Guvernul.

[...]

Chinezii vor efectua lucrarile

De notat ca anterior pentru realizarea proiectelor Ministerul Economiei si Infrastructurii a semnat un Memorandum de intelegere cu consortiul China Hyway Group Limited si Tianjin Oubaiwei Corp LTD, prin care consortiul s-a angajat sa depuna tot efortul in asistarea finantarii pe o durata de pana la 15 ani la conditii avantajoase de la Industrial and Commercial Bank of China.

