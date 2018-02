Cea mai scumpa margarita din SUA va fi vanduta in acest weekend intr-un restaurant din New York. Un pahar cu renumitul cocktail mexican va costa 2 mii 500 de dolari - VIDEO

La un pret de 2500 de dolari, va putea fi comandata o margarita la un restaurant din New York in acest weekend. Cocktail-ul va contine una dintre cele mai scumpe tequilla, ce se vinde la un pret de 1500 de dolari per litru, lichior cu aroma de portocala si suc de lamaie. Marginea paharului va fi presarata cu sare si decorat cu petale de trandafiri.

Sammy MUSOVIC, BARMAN: “Facem cea mai scumpa margarita din toate timpurile, avem aceasta tequilla ce are un gust minunat si o facem de Ziua Nationala a Margaritei.”

Toate resursele urmeaza sa fie donate familiilor victimelor atacului armat de la o scoala din Florida, unde au murit 17 persoane.

Sammy MUSOVIC, BARMAN: “Toti banii obtinuti din vanzarea margaritei de 2500 de dolari vor ajunge in Florida, asa ca oricine va plati acesti bani, ii va ajuta pe cei care si-au pierdut oamenii dragi.”

Anul acesta se implinesc 70 de ani de la inventarea concktail-ului mexican, care a devenit renumit in intreaga lume. In mod normal, o margarita poate fi comandata in barurile din Statele Unite cu 18 dolari.