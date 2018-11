Ceata a dat peste cap traficul aerian de pe aeroportul Chisinau. Sase avioane au ramas la sol, iar alte sase nu au putut sa aterizeze: "Intarziem la avionul din Istanbul spre Cipru" - VIDEO

La ora 12:45 Liuba trebuia sa fie deja pe aeroportul din Istanbul, la acea ora insa avionul ei a abia decolase de pe aeroportul Chisinau. Din cauza cetei zborul a fost amanat cu trei ore.

”Zborul nostru trebuia sa fie la 9:30, dar se retine. -De la ce ora ati venit dimineata ca sa prindeti zborul? -De la 7:50. -Unde zburati? -In Istanbul si mai apoi in SUA.”

Tot cu escala urmeaza sa zboare si aceasta femeie, care se teme sa nu piarda urmatorul zbor.

”De la ce ora ati venit la aeroport? De la 7. Intarziem la avionul din Istanbul spre Cipru. Este riscul sa-l pierdem.”

Alti pasageri spun ca au vazut anuntul ca aeronavele vor decola cu intarziere pe site-ul aeroportului, asa ca au venit mai tarziu. Recunosc insa ca planurile le-au fost date peste cap.

”M-am uitat pe site si am vazut ca pot un pic sa intarzii. La munca un pic, ce am planificat deja nu-mi va reusi.”

Alte sase aeronave au intergistrat intarzieri la aterizare. Cursa de la Minsk, Istanbul, Bucuresti a aterizat mai tarziu cu aproximativ trei ore, iar cea de la Moscova cu mai bine o ora. Cei care ii asteptau pe pasagerii de pe aceste curse au venit cu noaptea in cap sa-i intampine si au stat acolo cateva ore in plus.

“La ce ora trebuia sa aterizeze? -La ora 9? -Si la ce ora se preconizeaza? -La 11.”

”Pe fetita mea din Grecia, prin Istanbul. De ora 8:30, sper dupa ora 11 sa-mi vad fata mea draga."

”Sa fie tot bine principalul, a spus ca se retine din cauza cetei. Vine din Liban.”

Reprezentantii aeroportului ne-au spus ca traficul aerian va reveni la normal dupa dispersarea cetei, adica la amiaza.