Ceata densa a dat peste cap traficul aerian pe aeroportul Chisinau: niciun avion nu s-a miscat de pe pista, iar cateva au intarziat cu ore intregi - VIDEO

Ceata densa din aceasta dimineata a dat peste cap traficul pe aeroportul Chisinau. In ceata a fost si graficul zborurilor - o cursa a fost anulata, iar cateva au intarziat cu ore intregi. Pasagerii au avut nevoie de rabdare. Iar pe drumuri soferii au trebuit sa faca un effort in plus ca sa evite accidentele.