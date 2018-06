Ceban pleaca de la Dodon: "Astazi o sa prezint cererea de demisie din functia de secretar si purtator de cuvant". Socialistul sustine ca va lucra si weekend-urile, la Primarie: "Vom sustine toate initiativele noului primar"

Ion CEBAN, CONSILIER SOCIALIST, CMC: "Am discutat mult cu domnul presedinte si am decis impreuna ca incepand cu ziua de astazi o sa prezint cererea de demisie din functia de secretar si purtator de cuvant al presedintelui.

Incepand cu ziua de luni, de la ora 8:00, ma gasiti in fiecare zi, inclusiv in weekend-uri, la Primarie. O sa primesc cetateni, o sa lucrez asupra proiectelor municipalitatii si o sa ma dedic in totalitate activitatilor legate de Chisinau.

Va dau toate garantiile ca socialistii nu vor bloca absolut nimic in Primarie. Vom sustine toate initiativele care vor veni de la noul primar. Bune. Cele rele, cu certitudine ca nu."