Ceea ce trebuia sa faca statul pentru noi, au facut strainii. Aparate medicale moderne au fost aduse de francezi la Institutul de Medicina Urgenta - VIDEO

Igor CUROV, SEFUL DEPARTAMENTULUI DE URGENTA : „ Sunt electrocardiografe. „

Desi au fost aduse doar doua electrocardiografe, medicii spun ca sunt multumiti. Asemenea aparate sunt doar trei in departamentul de urgenta, care deja sunt vechi.

Aparatele, care sunt o noutate pentru Institutul de Medicina Urgenta, au fost donate de catre guvernul francez.

Pascal LE DEUNFF, AMBASADORUL FRANTEI IN RM: "In Republica Moldova, Franta a ajutat la crearea si dezvoltarea Agentiei de Transplant. Ajuta in continuare la stabilirea relatiilor cu institutiile medicale din Franta. „

Totodata, trei medici moldoveni vor pleca la Berlin. La unul dintre cele mai bune spitale din capitala Germaniei, doctorii vor petrece o saptamana, unde vor putea sa invete practicile si noutatile din sistemul medical de la nemti.

Angela GANNINGER, AMBASADORUL GERMANIEI IN RM: „ Uniunea European si statele membre ofera ajutor vecinilor sai din est. Cadrul legal pentru o colaborare stransa cu Republica Moldova a fost creat. Depinde de responsabilii din Moldova daca vor sa valorifice aceasta oferta, lucru care se intampla. „

Evenimentul a fost organizat astazi la Spitalul de Urgenta pentru a anunta despre lansarea unui proiect, prin care guvernele celor doua state se angajeaza sa ajute tara noastra la imbunatatirea calitatii asistentei medicale in Moldova.

Niciun resprezentant de la Ministerul Sanatatii nu a venit la eveniment.

Igor CUROV, DIRECTORUL INSTITUTULUI DE MEDICINA DE URGENTA „ Ei va transmit multumiri. „