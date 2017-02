Cei 14 judecatori, suspectati de implicare in schema de spalare de bani din cele doua banci rusesti vor fi adus in fata instantei

14 actuali si fosti magistrati, precum si 2 executori judecatoresati sunt acuzati de implicare in spalarea miliardelor de dolari din Federatia Rusa prin sistemul bancar din Republica Moldova.

Potrivit Procuraturii, inculpatilor le este imputata complicitatea la spalarea banilor in proportii deosebit de mari.

"Potrivit materialelor urmaririi penale, invinuitii ar fi facut parte dintr-o schema criminale care a permis spalarea, prin sistemul bancar din Republica Moldova, a circa 20 de miliarde de dolari, proveniti din Federatia Rusa. Desi investigatiile privind spalatoria ruseasca au durat mai mult timp, alte actiuni de urmarire penala ale procurorilor au permis acumularea unor probe pertinente pentru a demonstra implicarea celor invinuiti in schema de spalare de bani, precum si initierea unor noi cauze penale. Inculpatii au fost retinuti de procurorii anticoruptie si ofiterii CNA in cadrul unei operatiuni de amploare, desfasurata in toamna anului trecut la Chisinau, dar si in alte localitati ale tarii. Actiunea a avut loc in cadrul unei cauze penale, pornite pe faptul spalarii de bani, si s-a derulat cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii, care a permis cercetarea penala, perchezitionarea si retinerea acestora.

In privinta inculpatilor sunt aplicate masuri preventive sub forma de arest preventiv, arest la domiciliu si liberarea provizorie sub control judiciar.



Totodata, in cazul a doua persoane - un judecator si un executor judecatoresc - au fost anuntati in cautare internationala, pe numele lor fiind emis mandat de arestare.

Acestia risca pana la 10 ani inchisoare cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate de pana la 5 ani."

Unul dintre judecatori a decedat la spital in luna noiembrie. Este vorba de Iurie Turcan, fostul judecator al Judecatoriei Rascani care era cercetat sub control judiciar.