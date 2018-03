Cei 21 de tineri mascati si inarmati, retinuti la Marsul Unirii si-au planuit actiunea cu o zi inainte pe o retea de socializare. Oamenii legii au publicat filmarile din timpul audierilor - VIDEO

"-In rucsacul tau a fost gasit un cutit. Pentru ce iti trebuia? -Il tineam acolo pentru pentru a ma apara. Pentru ca aseara am auzit de la prieteni ca un grup de romani ataca oamenii care vorbesc in limba rusa. Eu sunt vorbitor de limba rusa si am luat cutitul pentru a ma apara, in caz ca ma vor ataca patru sau cinci persoane, sa ma protejez."

Potrivit politiei, intr-un grup creat pe o retea de socializare au fost inscrise 115 persoane. Acestea si-au dat intalnire sambata dupa-amiaza, pe o strada de la Botanica unde au planuit cum sa-si arate nemultumirea fata de manifestatia din Piata Marii Adunari Nationale.

"-A fost ideea unui baiat din grupa. -Care grupa? -Din grupa de socializare de pe Vkontakte. - Care era intentia acestui grup de persoane? -De a influenta romanii sa nu ne faca ceva rau. -Prin ce metoda trebuie sa influentati? -Prin bataie!"

Potrivit politiei, duminica dimineata in jur de 50 de persoane s-au adunat in parcul Valea Morilor si au discutat ce anume au de facut in PMAN.

"-Pentru ce ai venit in centru? -Am venit in centru ca sa ma intalnesc cu o fata cu care facusem cunostinta pe internet."

Pe acest caz, a fost deschis un proces penal pentru huliganism. Ieri, politistii ne-au spus ca au gasit in rucsacurile tinerilor masti medicinale si antigaz, boxuri, cutite si bate. Tinerii au fost retinuti, dupa ce fortele de ordine i-au observat plimbandu-se pe strada cu fetele acoperite si se indreptau spre Piata Marii Adunari Nationale unde manifestantii marcau 100 de ani de la Marea Unire. Organizatorii spun ca o suta de mii de oameni au participat la miting, in timp ce politia anunta sapte mii de persoane.