Cei 4 minori invinuiti de omorul adolescentei de 14 ani din Straseni vor comparea pe banca acuzatilor. Procurorii au transmis dosarul in judecata - VIDEO

Timp de o luna, tanarul de 17 ani, care imediat dupa tragedie a fugit in Romania, iar ulterior a fost extradat in tara noastra, a fost internat la psihiatrie, unde a fost supus expertizei psihiatrice. Rezultatele au aratat ca suspectul nu ar avea nicio problema psihica.

Ceilalti doi suspecti de 14 si 15 ani se afla in arest in izolator, iar al patrulea, de 13 ani nu poate fi cercetat penal. Adolescenta de 14 ani a disparut pe 25 noiembrie, iar in aceeasi zi, ar fi fost ucisa de iubit si amicii lui. Procurorii spun ca expertiza medico-legala a aratat ca fata a fost lovita in cap, de nenumarate ori, cu un obiect greu, iar in urma ranilor a murit.