Cei 7 barbati retinuti in dosarul presupusei tentative de omor a lui Vlad Plahotniuc raman in arest

“-Sunteţi de acord cu decizia instanţei?”

Data trecuta insa, unul dintre suspecti a fost mai vorbaret. Astfel, barbatii vor ramane in arest in izolator pana in luna mai, cand le va expira mandatul. Al optulea nu atacat decizia primei instante.

Procurorii spun ca banuitii nu au depus marturii in cadrul audierilor, insa probele acumulate ar fi suficiente pentru a le proba vinovatia. Nici de aceasta data, oamenii legii nu au dat numele presupusilor comanditari, dar nici detalii despre suma de bani pe care urmau sa o primeasca suspectii retinuti in Moldova.

Data trecuta, procurorii anuntau ca presupusii asasini au primit 100 de mii de dolari, urmau sa mai primeasca tot atat, iar la sfarsitul operatiunii inca un bonus. Despre tentativa de omor a lui Plahotniuc a anuntat acum mai mult de o saptamana Ministerul de Interne de la Kiev.

Abia a doua zi, procurorii nostri au declarat intr-o conferinta de presa ca au fost retinute 8 persoane la Chisinau, iar altele 9, la Kiev. Autoritatile au prezentat si imagini care ar arata modul in care presupusii asasini isi planuiau atacul, desenand planul pe pamant chiar in strada, in plina zi.

Potrivit oamenilor legii, comanditari ai omorului ar fi 2 persoane, dintre care una este autoritate criminala stabilita la Moscova. Pentru tentativa de omor, suspectii risca pana la 20 de ani de inchisoare.

Totusi, opozitia parlamentara si cea extraparlamentara pune la indoiala veridicitatea presupusei tentative de omor a democratului Vlad Plahotniuc. Unii deputati spun ca prea multe lucruri nu se leaga, asa ca totul seamana cu un plan binegandit.

Democratii insa sustin ca sunt sincer ingrijorati pentru viata sefului lor de partid. Desi a aparut in fata presei, Vlad Plahotniuc a evitat sa vorbeasca despre asta.