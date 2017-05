Cei aproape 10 ani ai lui Dorin Chirtoaca la Primaria Chisinau. Traditionala sedinta de luni nu va avea loc maine - VIDEO

Dorin Chirtoaca a ajuns in atentia publica de la Chisinau in 2005, cand devine vicepresedinte al Partidului Liberal si a monitorizat alegerile parlamentare, in calitate de coordonator la Comitetul Helsinki. Si-a incercat norocul la primarie pentru prima data la alegerile din 2005, cand a obtinut 7,13 la suta din voturi.

Din cauza prezentei slabe la urne, alegerile nu au fost validate, asa ca in acelasi an au mai avut loc inca doua scrutine, la fel nevalidate. Pana la urma, alegerile au fost amanate pana in 2007, cand in iunie Dorin Chirtoaca devine primar, fiind ales cu 61,17 la suta din voturi.

Cel de-al doilea mandat il obtine in urma alegerilor din 2011, cand castiga la limita in fata comunistului de atunci Igor Dodon.

Al treilea mandat, Dorin Chirtoaca il obtine in 2015, cand acumuleaza 53,5 la suta din sufragii, cu 7 puncte procentuale mai mult decat rivala sa, socialista Zinaida Greceanii.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR ALES: „ I-am rupt”

In cei aproape 10 ani de cand se afla la primarie, Chirtoaca s-a remarcat prin mai multe iesiri publice demne de show-uri televizate. Si daca la inceputul carierei a testat orice mijloc de transport... si se aventura sa intre in orice gaura... chiar si de canalizare, spre maturitate, primarul pe alocuri si-a iesit din fire, uneori chiar injurand.

La una din sedintele Primariei, Chirtoaca a fost chiar urecheat de actualul consilier socialist Ion Ceban.

Acum ceva timp in urma Chirtoaca s-a plans ca CNA persecuta functionarii de la primarie si nu le permite sa lucreze.

In cei aproape 10 de ani de cand se afla la carma primariei, Dorin Chirtoaca s-a laudat cu mai multe proiecte, in primul rand a renovat Parcul Valea Morilor, dar si scara cascadelor, pe care l-a numit proiectul sau de suflet. A reparat mai multe strazi din capitala, ca de exemplu bulevardul Alecu Russo, dar si cele trei strazi din centrul capitalei, care inca nu au fost finalizate. Tot Dorin Chirtoaca a adus peste 200 de troleibuze noi la Chisinau.

A recunoscut insa ca mai este mult de lucru pana sa-si realizeze promisiunea de a crea o capitala europeana. Dorin Chirtoaca are o casa la Colonita mostenita. Tot la Colonita are si un teren intravilan, iar in Chisinau un apartament. Chirtoaca are doua masini: un Opel Astra din 1993 in valoare 28400 lei si un BMW din 1997, estimat la 96 mii de lei.