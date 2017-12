Cei care au decis ca sarbatoreasca revelionul in PMAN, trebuie sa stie ca nu vor putea sa ciocneasca niciun pahar de spumant la trecerea dintre ani. Anuntul facut de politie - VIDEO

In urmatoarele doua saptamani, politistii vor munci in regim alert. De pe 31 decembrie si pana pe 15 ianuarie, ei vor avea grija de zonele unde sunt organizate evenimente cu ocazia sarbatorilor de iarna. Nu vor beneficia de prime pentru asta, spune seful de la INP.

Liviu BAZIUC, SEFUL INSPECTORATULUI NATIONAL DE PATRULARE: “Politia lucreaza intr-un regim diferit de alte institutii de stat si respectiv este conform graficului de lucru.”

De Revelion, politistii din capitala vor fi cu ochii pe petrecaretii, care vor sarbatori trecerea dintre ani in Piata Marii Adunari Nationale.

Marin MAXIAN, SEFUL DIRECTIEI SECURITATE PUBLICA, IGP: “Persoanele care vor detine obiecte ascutite, in special arme de foc….“

“Portul de arme este dreptul fundamental al fiecarui om, dar societatea noastra nu a ajuns inca la nivelul ca necestitatea de a te autoapara este foarte subreda.”

Accesul cu bauturi alcoolice in perimetrul pietei, va fi interzis.

Liviu BAZIUC, SEFUL INSPECTORATULUI NATIONAL DE PATRULARE: “Sunt categoric interzise in locul desfasurarii masurilor festive. -Nici macar in pahare de plastic? -Nu au voie, dar va dati seama ca nu o sa le putem verifica la toti paharele.”

Unii oraseni spun ca se vor incalzi de-acasa cu cateva paharele dupa care vor veni in piata.

“Nu se da voie? Cred ca e ceva pozitiv. Multi nu stiu masura, ar trebuie putin de incalzit. Cum sarbatoriti fara sampanie? Vii incarcat cu sampanie de acasa.”

“Multi oameni sunt intr-o stare deplorabila, deci sustin ideea.”

“Care vrea sa bea bauturi alcoolice sa bea acasa, apoi sa vie si sa se distreze. -Este politia aproape de cetateni? Azi parca da, mai incolo nu stiu.”

INP ii indeamna si pe oameni sa fie vigilenti in perioada sarbatorilor de iarna, daca merg la rude sau in vacanta. Astazi oamenii legii au impartit pliante cu sfaturi in acest sens.

Pe data de 31 decembrie, circulatia transportului pe strazile Puskin si Banulescu Bodoni in perimetrul pietei Marii Adunari Nationale circulatia va fi sistata incepand cu ora 20. Troleibuzele vor circula pana la miezul noptii si doar cele de pe rutele 22 si 24 vor transporta pasageri pana la ora 02 dimineata. Sarbatoarea va incepe la ora 22.