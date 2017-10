Cei care au traversat strada neregulamentar au fost luati la rost si amendati de oamenii legii. Zeci de pietoni din capitala au scos din buzunare cate 300 de lei

Operatiunea pietonul care se desfasoara astazi pe intreg teritoriul tarii este organizata in ajun de ziua sigurantei in traficul rutier. Numai in capitala cu amenzi de 300 de lei s-au ales astazi zeci de pietoni care au decis sa treaca strada in locul neautorizate.

Potrivit oamenilor legii cele mai frecvente accidente din capitala, produse din cauza pietonilor care traverseaza inafara zebrei, au loc in sectorul Botanica unde de la inceputul anului, si-au pierdut viata 7 persoane, dar si in sectorul Rascani, unde au murit 10 oameni. In toata tara, insa in ultimile 9 luni, au decedat 37 de oameni din cauza ca au traversat neregulamentar strada. Acum cateva zile, o femeie de 36 de ani cu un copil in brate, a fost lovita de o masina cu numere guvernamentale, pe strada Alba Iulia din capitala, in timp ce traversa inafar trecereii de pietoni.

In urma impactului violent, femeia a fost transportata la spital cu rani usoare. Copilul nu a avut de suferit. Politia a stabilit ca vinovata de accident s-ar face femeia care ar putea fi amendata.

*Imagine simbol