Cei care au trecut astazi printr-un mall din capitala s-au putut misca pe ritmuri latino: mai multi tineri au marcat astfel Ziua internationala a dansatorilor de Rueda De Casino - VIDEO

Dansatorii au avut si un dresscode- baietii imbracati in alb, fetele in albastru. Au dansat cat i-au tinut picioarele. Ei spun ca acest dans ii uneste si ii face sa fie mai buni.

"Astazi este ziua internationala a Ruedei, este un dans mai coordonat ca o echipa, daca cineva nu face corect are de suferit echipa."

"Acesta este un dans social, ca si bachata in pereche, este un dans frumos latin."

Vizitatorii magazinului s-au adunat ca la concert, unii au stat intr-o parte si au aplaudat, altii au intrat pe platou in ritm de dans si s-au miscat alaturi de dansatori.

"Foarte tare imi place, toti sunt bravo, bine danseaza, dispozitie buna, copilul este bucuros asa este important."

"Niste tineri cu viziuni moderne, asa trebuie sa fie tenerii in secolul 21."

"Sunt incantata! Au venit niste copii nu neaparat cei mai talentati nu neaparat cei mai bogati, sunt niste copii care iubesc dansul, iubesc societatea si vin sa arate ca toate lucrurile sunt posibile."

Rueda de Casino se danseaza atat in pereche, cat si in grup. Rueda inseamna roata. Acest dans a aparut in anii 1940 in Cuba, dar a devenit cu adevarat popular dupa anii '50. Cu timpul, pentru ca este un dans spectaculos si distractiv a ajuns in Europa si Statele Unite. In Moldova, rueda se preda la unele scoli de dans in care exista si cursuri de dans latino.