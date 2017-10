Cei care cauta un loc de munca si-au incercat astazi norocul la targul de joburi, deschis in capitala. Ce oferte propun companiile - VIDEO

Cei care cauta un loc de munca si-au incercat astazi norocul la targul de joburi, deschis in capitala. E nevoie de muncitori mai ca in toate domeniile. Companiile propun salarii de la trei mii de lei si mai mult. Cei veniti s-au tot perindat pe la stand-uri, in cautarea unor job-uri, cat mai bine platite.