Fisc-ul ii tinteste pe cei care dau in chirie bunuri imobiliare. Inspectorii ii indeamna sa achite impozitul, astfel risca amenzi usturatoare. Cat trebuie sa achite lunar, persoanele care au venituri din chirii - VIDEO

Persoanele care dau in chirie locuintele sunt obligate sa inregistreze contractele de locatiune in termen de trei zile de la data incheierii la subdiviziunea din sector a Serviciului Fiscal de Stat. Cei care nu se vor conforma risca amenzi.

Olga GOLBAN, SEF DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE, FISC: “Se presupune o amenda de pana la 1000 de lei si o penalitate aferenta impozitului care nu a fost achitat in termen. Pentru fiecare zi de intarziere, 14 % anual.”

De exemplu, pentru un apartament pentru chiria caruia, proprietarul incaseaza 150 de euro, impozitul constituie 10 euro si 50 de centi, adica circa 200 de lei lunar. Banii trebuie achitati cel tarziu la data de 2 a lunii curente sau in avans la banca sau la oficiul postal. Nu este clar, insa, cum vor fi identificate persoanele care se eschiveaza.

Olga GOLBAN, SEF DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE, FISC: ”Sunt instrumente interne ale servicului fiscal prin care se indentifica persoanele. Beneficiem de sustinerea organelor de drept, inclusiv politia de sector.”

Cei de la Fisc au lansat o campanie de informare, deoarece este perioada in care se dau in chirie multe locuinte. Astfel, in cutiile postale si la intrarea in blocuri pot fi gasite afise in care oamenii sunt indemnati sa achite impozitul.

”Nu putem să punem toţi banii în buzunar. Nu este corect.”

”Numai sa scoata bani.”

"Ar trebui. Pentru ca fiecare banut trebuie impozitat”.

”Oamenii si asa au venituri mici si va fi un minus in bugetul lor. Statul se gandeste impotriva oamenilor.”

”Si asa se achita impozit pe imobil.”

”O sa dureze ceva pana o sa se conformeze lumea.”

"Toate taxele astea se vor duce la cineva in buzunar. Nu cred ca vor ajunge la stat si statul sa-i foloseasca in interesul cetatenilor."

”-Credeti ca o sa achite impozitele? -Cred ca nu”.

Pana in 2017 impozitul pentru chiria locuintelor era de 5 la suta. Cei de la Fisc spun ca mai multe persoane au fost amendate pentru neachitarea acestuia, insa nu au putut sa ne ofere o cifra deoarece nu exista o statistica.