Cei care vor sa aiba o masa exotica de Pasti, pot alege in locul oualor de gaina altele de strut, fazan sau chiar paun. Cat costa ouale pasarilor exotice - VIDEO

Diana ROTARU, ADMINISTRATOAREA FERMEI: „Au acelasi galbenus si albus si pot cantari pana la doua kg. Trebuie sa-l fierbem doua ore pentru ca are o coaja destul de groasa. Chiar am fost si am vazut personal cum lumea avea in cos ou rosu de strut.”

Administratoarea spune ca in ultimele zile dupa ouale de struti vine multa lume. Unii au si facut rezervari. Un ou costa 400 de lei, iar daca vreti sa-l luati gata incondeiat, suma creste pana la o mie de lei.

Diana ROTARU, ADMINISTRATOAREA FERMEI: „Sunt cam scumpe, lumea nu prea se avanta sa le cumpere. Mai mult, vizitatorii de peste hotare le cumpara.”

La polul opus ca marime, gasiti aceste mici oua de gaina ...glamuroase. Asa au fost numite aceste pasari.

Diana ROTARU, ADMINISTRATOAREA FERMEI: „Ouale sunt la mare intrebare si le place copiilor. Acestia le aleg pe cele mai mici ca sunt mai haioase. Pretul este de 10 lei oul.”

Puteti alege si oua exotice, cum ar fi, de exemplu, cele de paun. Sunt si mai scumpe.

Diana ROTARU, ADMINISTRATOAREA FERMEI: „Foarte multa lume le cauta, dar din cauza ca sunt mult mai scumpe nu fiecare le cumpara pentru ca nu isi pot permite. Sunt la gust ca cele de curcan.”

Exista si oua verzi. Ele sunt ale unei specii de rate mari si se folosesc in patiserie. Un singur ou de acest fel poate fi folosit la pregatirea a 7 cozonaci.

Diana ROTARU, ADMINISTRATOAREA FERMEI: „Nu se vopsesc in rosu pentru ca sunt mai greoaie la mancare chiar foarte putina lume le mananca asa fierte, dar in schimb sunt ideale la copturi daca nu merg la vopsit.”

La ferma de la Bardar sunt 15 specii de pasari exotice si 15 domestice. Acolo mai puteti cumpara oua de fazan, pretul caruia este de 30 de lei bucata, dar si oua de prepelita.