Cei cinci judecatori, retinuti pentru acte de coruptie, aveau salarii de pana la 23 de mii de lei pe luna. Doi dintre ei au beneficiat de donatii in valoare de zeci de mii de lei. Averile si veniturile acestora - VIDEO

Galina Moscalciuc, magistrata care a examinat anterior dosarul fostului premier Vlad Filat, a fost promovata de la Judecătoria Chisinau la Curtea de Apel in decembrie 2017.

Galina MOSCALCIUC, JUDECATOARE LA CURTEA DE APEL

Salariu: 241 000 lei/an (20 000 lei/luna)

Alte venituri: 513 000 lei din vanzarea a doua apartamente

Aceasta indica in declaraţia de avere pentru anul trecut ca a obtinut 241 de mii de lei din salariu, adica 20 de mii de lei pe luna. 513 mii de lei ar fi intrat in proprietatea sa dupa ce a vandut doua apartamente. Moscalciuc a declarat ca nu detine vreo locuinta si ca sta intr-un apartament care nu este al ei, scriu cei de la anticoruptie.md.

Cealalta judecatoare de la Curtea de Apel, pe masa careia, la fel a trecut dosarul lui Filat, Ludmila Ous,

Ludmila OUS, JUDECATOARE LA CURTEA DE APEL

Salariu: 250 000 lei/an (20 800 lei/luna)

Alte venituri: 457 000 leiProprietati: 4 terenuri agricole1 apartament 89,7 m.p.1 Casa de locuit 95 m.p.8 constructii2 automobile (2009 si 2014) a raportat in anul 2017 venituri de 394 de mii de lei.

Pe langa asta magistrata a declarat patru terenuri agricole si un apartament de aproape 90 de metri patrati (89,7), o casă de locuit de peste 95 de metri pătraţi şi alte opt construcţii, despre care nu este precizat ce anume reprezinta. Ous mai detine si doua automobile pe care le-a cumparat, fiind noi in 2009 si respectiv 2014.

Liubovi BRANZA, JUDECATOARE LA CURTEA DE APEL

Salariu: 279 400 lei/an (23 283 lei/luna)

Proprietati: 1 garaj, 1 apartament 120 m.p.1 spatiu nelocativ 34 m.p.

A fost promovata la Curtea de Apel in 2015. Ea a raportat in 2017 un salariu lunar de 23 de mii de lei, iar sotul sau, decanul facultatii de Drept al USM - de 16 mii de lei. Pe langa aceasta cei doi soti detin un apartament de 120 de metri patrati, evaluat la peste un milion de lei, un garaj si un spatiu nelocativ de 34 metri patrati, mai scrie anticoruptie.md.

Svetlana TIZU, JUDECATOARE LA JUDECATORIA CHISINAU

Salariu: 214 000 lei/an (17 800 lei/luna)

Alte venituri: 7 000 euro (transferuri)

Proprietati: 2 automobile (2003 si 2006)

Declarata de cateva site-uri de divertisment cea mai sexy magistrata dupa ce a publicat poze in care apare pe jumatate dezgolita, a declarat in 2017 un salariu de peste 17 mii de lei pe luna de la Judecatoria Chisinau.

Totodata, anul trecut, aceasta a primit transferuri in valoare de aproximativ sapte mii de euro, dar nu este clar de la cine. Judecatoarea a declarat ca detine doua automobile fabricate in 2003 si respectiv 2006, achizitionate cu 4000 de euro si respectiv 50 de mii de euro. Ea spune ca nu are un apartament, ci inchiriaza unul de 67 de metri patrati.

Victoria HADARCA, JUDECATOARE JUDECATORIA CENTRU

Salariu: 200 000 lei/an (16 700 lei/luna)

Alte venituri: 5 700 euro (cadouri de la parinti)

Proprietati: 1 apartament 70 m.p.2 imobile

A declarat un salariu de peste 16 mii de lei lunar. Aceasta este proprietara unui apartament de 70 de metri patrati si inca doua imobile, scriu cei de la anticoruptie. Parintii sai i-au facut cadouri care depasesc suma de 5500 de euro.

Pe langa cei cinci magistrati, ieri a fost retinut si un procuror. Este vorba despre Vera Chiranda.

Vera CHIRINDA, PROCUROR

Salariu: 223 000 lei/an (18 583 lei/luna)

Proprietati: 1 apartament 104 m.p.



In 2015 aceasta a fost decorata insigna “Eminent al Procuraturii.” Aceasta a declarat venituri din salariu de peste 223 de mii de lei. Pe langa aceasta ea detine un apartament de aproximativ 104 metri patrati, valoarea caruia este de 473 de mii de lei.

Avocatul retinut ieri este Nadejda Agatii.

Nadejda AGATII, AVOCAT

Alte venituri: 73 000 lei (indemnizatie)

Proprietati: 2 terenuri, 1 casa de locuit, 1 constructie 600 m.p.1 automobil (2006)

Anterior aceasta a detinut functia de procuror la Procuratura Centru. A plecat de acolo in 2014 din proprie initiativa. Licenta de avocat o detine din 2015. La plecarea din functie, Agatii a primit o indemnizatie in valoare de peste 73 mii de lei.

Ea declara ca detine doua terenuri, o casa de locuit si o constructie cu suprafata de peste 600 de metri patrati, dar si un automobil fabricat in 2006. In anul 2014, familia Agatii a luat un credit de peste doua milioane de lei, bani care trebuiau sa fie rambursati pana in noiembrie 2019, scrie Ziarul de Garda.

Medicul, retinut in acelasi dosar este unul dintre cei mai cunoscuti ginecologi ostetricieni de la Chisinau, Vadim Scarlat, care activeaza la Institutul Mamei si Copilului. Potrivit Centrului Anticoruptie, medicul dar şi o alta persoana fizica despre care nu se spune cine este ar fi furnizat bani judecatorilor ca sa obtina decizii in favoarea lor.

Ieri procurorii si ofiterii CNA au descins la Curtea de Apel din capitala si la Judecatoria Chisinau cu sediul in sectorul Centru si au retinut zece persoane suspecatate ca ar fi implicate in acte de coruptie.