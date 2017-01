Cei de la Apa-Canal vor sa schimbe contoarele in apartamentele din capitala. In locul celor existente urmeaza sa fie instalate unele electronice - VIDEO

In acest an, in 14 mii de apartamente din capitala cei de la Apa-Canal vor sa instaleze contoare electronice. Acestea vor transmite informatia prin fibra optica, iar citirea datelor se va face de la distanta.

Veronica HERTA, DIRECTOR APA-CANAL: "Aceasta va permite citirea de la distanta fara a fi necesara interventia angajatului apa-canal in apartament respectiv dispare acest disconfort a consumatorului si necesitatea acestuia de a fi prezent acasa. Citirea apometrului este posibila in cateva minute."

Contorul electronic se va alimenta de la un acumulator in momentul in care proprietarul va consuma apa.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: "Prin acest program municipal ne propunem sa facem pace cu locatarii si ei cu noi sa nu mai fie conflictul acesta permanent intre locatari si prestatorul de servicii apa canal."

Potrivit autoritatilor, astfel de contoare au fost instalate inca 2013 in 5 blocuri de din capitala, sub forma de proiect pilot.





"Noi suntem in fata blocului pe strada albisoara unde sunt instalate contoare de tip ultra sunet care putem citit inafara blocului//si nu intram la consumatori.”

Locuitorii de pe strada Albisoara par a fi multumiti de contoarele electronice, mai ales ca nu trebuie sa scrie lunar datele la contor pe factura.

"Contoarele sunt destul de bune, socot ca in primul rand nu te deranjeaza de fiecare data sati i-a datele de pe scara iau deodata datele."



"Cat cheltui atata si vine."

Schimbarea apometrilor se va face din contul celor Apa-Canal in toate apartamentele din capitala in decurs de patru ani. Instalarea acestora va incepe peste 2 luni. Un contor va costa in jur de o mie de lei, iar garantia este de 12 ani.

Pentru implimentarea acestui proiect este nevoie de 8 milioane de euro. Bani pe care Apa-Canal ii va imprumuta de la BERD si BEI. 5 milioane de lei vor veni din bugetul intreprinderii, din contul economiilor facute la statia de epurare.