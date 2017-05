Cei de la MAI au ales sa-si lanseze un spot de promovare in mai - luna care le poarta numele: "Sa fii politist e o mandrie" - VIDEO

Solicitata telefonic, purtatorul de cuvant al MAI, Alina Zbanca, ne-a spus ca au ales sa lanseze acest spot in luna mai, desi a fost facut in aprilie, aceasta este luna care le poarta numele.

"Prin acest spot am dorit sa promovam imaginea politiei, a oamenilor legii care s-au dedicat acestei munci ani de zile, exact ca politistul din imagine care lucreaza in aceasta profesie de 25 de ani. Totodata sa promovam si imaginea femeii politiste, dar si sa sustinem tinerii sa aleaga aceasta meserie"

Potrivit ultimul sondaj BOP, in ultimul an increderea in politiei a crescut.