Ce s-a ales din crengile si copacii doborati de ninsorile abundente: rumegus pentru producatorii de peleti - VIDEO

Se lucreaza de zor pe stadionul Republican din capitala. Un tocator transforma ramurile in rumegus. Cei de la Spatii Verzi a spun ca pana in prezent s-au adunat in jur de 9000 de metri cubi de crengi.

Galina LEAHU, ŞEF-ADJUNCT, ASOCIAȚIA SPAȚII VERZI: ”Am incheiat contracte cu 2 agenti economici pentru primele 2000 de metri steri de vreascuri si ramuri. Aceste sume vor constitui 48 de mii de lei. Rumegusul se va utiliza in peleti.Ne-am dori sa fie mai multi agenti economici care presteaza astfel de decizii. ”

Adevarati munti de crengi s-au adunat nu doar pe stadionul Republican, dar si in alte doua locatii.

Galina LEAHU, ŞEF-ADJUNCT, ASOCIAȚIA SPAȚII VERZI: ”Stationarea lor pe mai mult timp in aceste locuri pot cauza mici bombe ecologice pentru ca din cauza temperaturilor exagerat de mari se pot autoincedia si tot in aceste spatii se dezvolta multe microoganisme care dezvolta miros neplacut.”

Desi cei de la Spatii Verzi spun ca lucreaza non-stop in multe curti din capitala crengile rupte care intre timp s-au uscat formeaza un peisaj sumbru. Oamenii sunt inginati ca la o luna de la ninsoare nimeni nu le-a strans.

”Maturii fumeaza nu se rescta regula. Este destul o tigara si indata iau foc”.

Nu arata mai bine nici acest teren de joaca pentru copii de pe bulevardul Dacia, unde topoganele nu se vad dintre crengi.

”Unde să alergi aici? Copilul meu deja a căzut de cвteva ori оmpiedicвndu-se de crengi. Deja оmi este frică să-l las. Important că оn faţa parlamentului repede au strвns, darla noi de ce nu fac ordine aşa de operativ?”

”De noi au uitat. Noi cu copiii mergem la alt teren de joacă. Aici оncă atвrnă crengi rupte.”

Galina LEAHU, ŞEF-ADJUNCT, ASOCIAȚIA SPAȚII VERZI: ”Nu se reuseste findca avem nevoie de forta umana. Toti care vor sa dea o mana de ajutor este foarte binevenit. Urmeaza sa fie emis o decizie a Consililui Municipal in care sa fie antrenate toate subdiviziunile municipiului”.

Cei de la Spatii Verzi spun mai au nevoie de 2 luni pentru a evacua toate crengile din curti.