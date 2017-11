Cei din regiunea transnistreana vor putea sa isi legalizeze certificatele de casatorie sau de deces la Chisinau. Proiectul a fost votat in prima lectura in Parlament. PL: "E o incercare de a frauda alegerile" - VIDEO

Un proiect care ar urma sa permita oamenilor din regiunea transnistreana sa isi legalizeze certificatele de casatorie sau de deces la Chisinau, i-a scos astazi pe liberali din sala de sedinta a Parlamentului. PL sustine ca ideea de a obliga autoritatile de aici, sa recunoasca actele de stare civila eliberate in stanga Nistrului, este de fapt o incercare de a frauda alegerile din 2018. Chiar si in lipsa lor, proiectul a fost votat in prima lectura in legislativ.