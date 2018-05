Cei doi barbati, care au fost gasiti fara suflare intr-o fantana de canalizare din satul Cojusna, raionul Straseni, pompau apa si s-ar fi intoxicat cu gaze toxice. Detalii noi - VIDEO

Cei doi barbati de 23 si 47 de ani au fost gasiti fara suflare in aceasta gura de canalizare, de unde pompau apa. Ei erau angajatii unei firme private din localitate, spun oamenii legii.

"Chiar seful lor a alertat politia care a intrat si a depistat ca nu raspunde la telefon si a venit aici cand a vazut ca telefonul ca sta afara la canalizare si si-a dat seama ca ei doi sunt inauntru si dupa asta a chemat pompierii, ambulanta. S-a acumulat gaz ca in beci si s-au intoxicat.”

Seful companiei la care lucrau barbatii nu ne-a raspuns la telefon pentru a ne spune ce s-a intamplat. La fata locului s-a deplasat politia, dar si un grup de specialisti in domeniul chimic din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.

Gheorghe BIVOL, SALVATOR IGSU: "Au fost la fata locului si-au ridicat probe lichide si de gaze care o sa fie trimise pentru cercetare in laborator."

Satenii spun ca au mai fost astfel de cazuri la statia de pompare din localitate, insa autoritatile nu au luat masuri.

"Are patru oameni care sa pompeze apa si 20 primesc salariu. Nu e veche, dar nu grija de ea. Ei vin dimineata si o pompeaza si se baga in canalizare, dar acolo sunt gaze. Au mai murit doi aici. Acolo sunt gaze puternice, s-au intoxicat acolo. Unul din ei e flacau, iar celalalt are familie, doua fete. I-au scos la munca si uite s-a intamplat nenorocirea asta."

"Cum ii trimite la munca, daca acolo nu au voie sa intre. De ce nu ia o masura conducerea asta a noastra. Maine, poimaine o sa inchida acolo, dupa care o sa trimita alti oameni acolo."

Oamenii legii spun ca expertiza medico-legala va stabili cauza exacta a deceselor. La inceputul acestei luni Pro TV a realizat un reportaj despre statia de epurare din sat. Oamenii s-au plans atunci ca nu s-a facut reparatie deloc, tot utilajul este vechi, iar deseurile nu sunt pompate in reteaua de canalizare, ci se revarsa intr-o rapa.

Astfel in sat a aparut un miros insuportabil. Atunci, responsabilii de la Primaria Cojusna ne-au spus ca de vina este agentul economic, responsabil de activitatea statiei de epurare. Acesta nu a fost de gasit pentru a comenta informatiile.