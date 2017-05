Cei doi concubini din capitala care si-au omorat copiii nou-nascuti, i-au pus in pungi si i-au ingropat in gradina - condamnati la ani grei de inchisoare - VIDEO

Potrivit Procuraturii, au fost acumulate suficiente probe si s-a demonstrat in fata magistratilor ca, in decembrie 2009, imediat dupa ce a nascut femeia in locuinta sa din sectorul Botanica, concubinul femeii, la indicatia acesteia, a lovit mortal bebelusul. Dupa care, barbatul a ingropat corpul neinsufletit al copilului in spatele casei in care locuiau cei doi.

Doi ani mai tarziu, concubinii, dupa aceeasi schema, au procedat si cu un alt prunc, de aceasta data inecandu-l intr-un vas cu apa, dupa care l-au ingropat, spun procurorii.

Fiind audiati de procurori, cei doi nu si-au recunoscut vina.

Inculpatii au fost condamnati la 19 si, respectiv, 18 ani inchisoare in penitenciar de tip inchis.

Cei doi mai au patru copii, dintre care trei minori.

Sentinta este cu drept de atac.