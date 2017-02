Cei doi copii orfani de la Capaclia: Ea - in rochie de seara, iar el imbracat la patru ace au fost in centrul atentiei la concertul de la Paris: "Daca credeti ca la televizor vedeti una, iar in realitate e alta, sa stiti ca nu este asa" - VIDEO

La concertul dat pentru eroii Stirilor Pro TV au cantat Adrian Ursu si Alex Calancea Band. Cel care i-a invitat la Paris pe cei doi frati este Sergiu Boiesu, un moldovean care a reusit sa-si deschida acolo un restaurant.





Acum doua zile, cei doi orfani din Capaclia au plecat la Paris.





In prima zi de vizita, acestia au mers la Turnul Eiffel.





Olesea si Tudor radiau de fericire, dar avea si mari emotii. A fost primul lor zbor cu avionul.





Olesea si Tudor au ramas orfani acum 6 ani, cand parintii lor au fost stinsi de cancer, unul dupa altul. Ei locuiesc singuri in casa ramasa de la parinti pe care au carpit-o cum au putut. Au decis sa stea acolo pentru ca Tudor sa nu fie dus in plasament.





Tinerii se intretin dintr-o indemnizatie de 700 de lei. Dupa reportajul difuzat de PRO TV, mai multi oameni cu inima mare le-au sarit in ajutor, oferindu-le haine, produse alimentare, dar si electrocasnice.