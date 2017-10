Cei doi indivizi, care au furat un milion de lei de la angajatul unui schimb valutar din capitala, au fost arestatati pentru 30 de zile - VIDEO

Primul la judecatoria Chisinau cu sediul la Buiucani a fost adus suspectul in varsta de 33 de ani, care din spusele politistilor, iarna trecuta a furat ceasuri in valoare 5 milioane de lei de la un magazin din centrul capitalei. El era cercetat penal in libertate.

Filip DIGOR, AVOCAT: “Este prezumtia nevinovatiei si intrucat el s-a folosit de dreptul sau procesual de a nu face careva declaratii, la moment nu putem sa va spunem nimic.”

Nici celalalt suspect, care are 22 de ani nu a vrut sa faca declaratii.

Oleg CANTAR, AVOCAT: “-Nu sunt gata sa ofer nici un fel de declaratie. -Ati discutat cu ei? -Evident ca am discutat. -Pai si ce spun ei? Sunt vinovati sau nu? -V-am spus: nu dau declaratii.”

Grigore BELII, PROCUROR, PROCURATURA BUIUCANI: “-Ei ce spun? Isi recunosc vina? -Refuza sa dea declaratii.”

Jaful a avut loc acum cateva zile. Angajatul venea de la o alta casa de schimb valutar, unde ar fi schimbat ruble rusesti, in lei moldovenesti si se indrepta spre munca. Atacatorii l-ar fi urmarit, iar in parcul Catedralei l-ar fi imobilizat cu un dispozitiv cu electrosoc.

Au furat banii si au sters-o cu un BMW inchiriat. Jaful a fost surprins de camerele de supraveghere din parc, fapt care a ajutat politistii sa-i prinda. Suspectii risca pana la 15 ani de inchisoare.