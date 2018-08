Cei doi medici de la Institutul Mamei si Copilului, retinuti pentru coruptie au primit mandate de arestare. Ce spun procurorii - VIDEO

“-Sunt adevarare acuzatiile ce vi se aduc? Va recunoasteti vina?-Nu.”

Primul in instanta de judecata a fost adus seful sectiei imagistica si radiografie Nicolae Donii. Procurorii sustin ca acestia si-a recunoscut vina partial si au cerut pentru el mandat de arestare in izolator pentru 30 de zile. Judecatorul de instructiune a decis insa altceva.

“Se admite partial cererea procurorului, mandat de arestare pe numele lui Nicolae Donii pentru 30 de zile.”

“-Cum comentati decizia?-Este una corecta.”

Ulterior, ofiterii CNA l-au adus in sala de judecata si pe celalalt medic retinut ieri. Acesta a fost scurt in declaratii.

“-Va considerati vinovat? Ati fost implicat in aceasta schema? Poate aveti ceva de spus in apararea dumneavoastra?-Nu.”

Desi acesta si-ar fi recunoscut vina integral, judecatorul Vitalie Boico l-a plasat in arest in izolator pentru 30 de zile.

“-Veti contesta decizia judecatorului?-Evident.”

Procurorii spun ca in cadrul perchezitiilor de ieri au fost ridicati bani in valoare de peste un milion de lei. Bancnotele au fost gasite atat in birourile de serviciu ale unor medici, cat si intr-o banca din capitala.

Oamenii legii urmeaza sa stabileasca provenienta acestora. Ceilalti doi medici rezidenti sunt cercetati in stare de libertate si ar colabora cu ancheta.

Perchezitiile la sectia de imagistica si radiologie de la Institutul Mamei si Copilului s-a desfasurat ieri. 4 medici de acolo, inclusiv seful sectiei sunt banuiti ca a pus la cale o schema de colectare ilegala de bani de la pacienti. Banii erau luati de la cei care urmau sa fie investigati in regim prioritar insa nu aveau o programare preabila.

Zilnic acestia ar fi castigat intre 6 si 20 de mii de lei. Acum 5 zile ofiterii, CNA au descins si la Centrul Republican de Diagnosticare. Acolo au fost retinute 6 persoane fiind invinute de creearea unei scheme de coruptie similare.