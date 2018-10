Cei doi oameni de afaceri moldoveni, care detin 51 la suta din Air Moldova, vor avea si puterea de decizie in cadrul companiei. Ce spune directorul Blue Air, despre procurarea Air Moldova - VIDEO

Reprezentantii Blue Air au venit in aceasta dupa-amiza la Chisinau cu propria aeronava. Ceea ce se anunta a fi un briefing de presa s-a transformat intr-un eveniment ales. La aterizare, investitorii au trecut printr-un dus rece. Ritualul care este folosit mai degraba la botezul aeronavelor noi a fost repetat si astazi, mai mult ca un simbol, spun organizatorii.

Pentru noii proprietari Air Moldova a fost intins si covorul rosu. Dupa ce au gustat din painea si sarea cu care au fost intalniti, romanii de peste Prut au vorbit despre investitiile pe care le vor face in flota Air Moldova, firma care, de altfel, isi pastraza numele si dupa tranzactie. Recunosc, puterea de decizie ramane mai cu seama de partea actionarilor majoritari, adica a celor doi oameni de afaceri moldoveni care detin 51 la suta din firma Civil Avioation Group SRL.

Marius PUIU, CEO BLUE AIR: “Factorii de decizie sunt cei care detin 51 la suta, impreuna cu noi pentru deciziile foarte importante, adica ne dorim sa pastram identitatea companiei.”

Administratorul companiei care a cumparat Air Moldova este un letonian care sustine ca are o experienta bogata in gestionarea companiilor avia. Acesta promite ca in cateva luni datoria de 1,2 miliarde de lei, ceea ce ar insemna 60 de milioane de euro va fi intoarsa in trezoreria Republicii Moldova.

Asta in conditiile in care firma pe care o reprezinta si care a fost creata la o luna dupa ce AirMoldova a fost scoasa la privatizare, a pornit cu un capital de doar 50 de milioane de lei, adica cam 2,5 mln euro.

Pomers DZINTARS, ADMINISTRATOR “CIVIL AVIATION GROUP” SRL: “Uitati-va, investitorii care stau in spate. Totul e posibil. In lume sunt foarte multi bani, concurenta este mare. Totul e posibil.”

De altfel am incercat sa aflam cine sunt acei creditori care au dat pana acum imprumuturi cu milioanele de lei fostei intreprinderi de stat Air Moldova. Iulian Scorpan, care ramane in functie in ciuda datoriilor uriase acumulate in perioada in care a ocupat acest fotoliu refuza sa vorbeasca despre acest lucru.

Iulian SCORPAN, DIRECTOR AIR MOLDOVA: “- Unde aveti cele mai multe datorii, la cine le-ati acumulat? - In alt anturaj va dau exact datele.”

Totodata, responsabilii au evitat sa ne spuna de ce nu au fost prezenti si cei doi oameni de afaceri moldoveni.

Marius PUIU, CEO BLUE AIR: “-De ce nu ati venit cu acei doi investitori? ...pleaca.”

Administratia Blue Air promite sa investeasca in infrastructura si modernizarea flotei. Anterior, cei de la Agentia Proprietatii Publice spuneau ca noii proprietari ar urma sa lanseze in anul 2021 curse pe distante lungi catre SUA, Canada sau China.

Iulian SCORPAN, DIRECTOR AIR MOLDOVA: “Nu putem efectua curse transatlantice din aeroportul Chisinau pana cand pista nu va fi reconstruita, se planifica insa ca pana anul urmator pista sa fie reconstruita, din datele pe care le am. Si cand vom avea noua pista de 3500 de metri probabil o sa putem discuta despre cursele transantlantice.”

Air Moldova a fost scoasa la privatizare in aceasta vara, iar pe 2 octombrie deja se anunta ca unicul dosar depus a si fost desemnat castigator. Specialistii de la ONG-ul Expert-Grup sustineau, saptamana trecuta, ca licitatia in baza careia a fost selectat castigatorul nu a fost promovata destul si ca a durat prea putin.

Tot ei se intreabau cine a stabilit pretul de 50 de milioane de lei, asa ca au cerut Centrului National Anticoruptie sa investigheze modul in care s-au acumulat datoriile si alte aspecte ale tranzactiei.