Cei doi soti care au murit ieri in accidentul de la Bacioi veneau la o nunta la Chisinau, unde fiul lor era nas. Nici pana acum politia nu spune cum s-ar fi produs accidentul. Filmul tragediei - VIDEO

S-au pornit la Chisinau la nunta la care fiul lor era nas, dar nu au mai ajuns. Doi soti din Cimislia au murit aseara intr-un cumplit accident rutier, iar fiica lor de 23 de ani este in stare grava la reanimare. In apropiere de Bacioi Mercedesul in care se aflau impreuna cu inca 2 persoane, s-a ciocnit violent de o Toyota. In urma impactului masinile s-au transformat in mormane de fiare, astfel ca a fost nevoie de interventia salvatorilor pentru a scoate 4 persoane care au fost ranite si cele doua cadavre.