Cei doi soti din Nisporeni, care se adaposteau intr-o gura de canalizare din capitala, au fost evacuati de acolo. Responsabilii de la Termoelectrica au mers si au sudat capacul - VIDEO

Video in curand.

Dimineata, Tatiana si Roman s-au trezit in vizita cu cativa muncitori de la Termoelectrica. Femeia afirma ca acestia le-au spus ca nu au procedat bine ca si-au povestit istoria, pentru ca sefii lor au vazut stirea la televizor, s-au autosesizat si au dat indicatii ca cele doua capace de canalizare sa fie sudate.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Daca pana ieri aceasta era usa despre care cei doi spuneau ca este intrarea in casa, astazi gura de canalizare a fost sudata, iar oamenii s-au trezit din nou, cu cele cateva lucruri, sub cerul liber.”

Fara un leu in buzunar, cei doi nu stiu unde sa o apuce si spun ca le este frica sa mai vorbeasca despre necazul lor, asa ca astazi nu au vrut sa mai apara in reportaj. Responsabilii de la Termoelectrica sustin ca au luat decizia de a suda gura de canalizare pentru ca oamenii si-ar fi pus viata in pericol.

Elena JUNGHINA, RELAȚII CU PRESA S.A TERMOELECTRICA: “Agentul termic livrat consumatorilor prin traseele magistrale are o presiune de 11 bari si o temperatura de peste 70 de grade. Aceasta denota gradul inalt de pericol la care se expun persoanele in momentul in care se adapostesc intr-un Camin Termic subteran. Termoelectrica este obligata prin lege sa interzica accesul in zona de protectie a obiectivelor energetice din gestiune.”, spun responsabilii intreprinderii.

Responsabilii intreprinderii le recomanda celor doi sa se adaposteasca la un centru de gazduire pentru persoanele fara domiciliu, sotii spun insa ca acolo conditiile ar fi mizere. Dupa ce povestea a aparut public, acestora li s-a oferit cate un post de munca. Acum cei doi, ramasi in strada, spun ca nu stiu unde vor innopta.

Tatiana si Roman au fost crescuti la orfelinat, iar in urma cu 10 ani au ramas fara acte si nu s-au putut pana acum angaja legal in campul muncii.