Cei doi soti, tanara injunghiata si barbatul care s-a aruncat de la etaj, petrecuti pe ultimul lor drum - GALERIE FOTO

Anastasia, tanara de 31 de ani, a fost inmormantata astazi, la cimitirul Sfantul Lazar din capitala.

Sotul ei, care a injunghiat-o mortal, iar dupa asta a sarit de la etajul 7 al apartamentului in care se aflau, a fost inmormantat tot astazi, in localitatea sa de bastina.

Tanara era renumita in lumea mondena. Femeia ar fi fost model, cantareata si actrita si ar fi aparut si in serialul roman de comedie "Las Fierbinti".

Sotul ei de 34 de ani era stomatolog la o clinica privata din capitala.

Duminica, 18 februarie, aflandu-se intr-un apartament din capitala, intre cei doi iubiti s-ar fi iscat o cearta, barbatul a injunghiat-o pe femeie in zona gatului, iar dupa ce si-ar fi dat seama de ce a facut, s-a aruncat in gol de la etajul 7. Crima s-a produs sub ochii fetitei celor doi, care are doar cateva saptamani.

Fetita lor de numai doua saptamani ramane in continuare la spital, pana se va stabili cine va avea grija de ea. Tot politia spune ca cei doi iubiti nu locuiau de ceva timp impreuna, fiind certati.

