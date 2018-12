Cei doi suspecti in cazul dublului omor de la Ungheni au fost retinuti, pentru jaf, in Federatia Rusa. Ce le-au spus politistilor rusi - VIDEO

Comunicatul emis de catre Politia Republicii Moldova:

Pe 3 aprilie, doi adolescenti, de 15 si 17 ani, au fost ucisi si ingropati intr-o padure din apropierea satului Cetireni, raionul Ungheni.

Potrivit politiei, chiar in ziua de Pasti, rudele uneia dintre victime a anuntat oamenii legii despre faptul ca baietii nu au fost vazuti de cateva zile.

Politia a inceput cautarile si in aceeasi zi, corpurile neinsufletite ale adolescentilor au fost gasite ingropate in padure. Ulterior, autoritatile au anuntat ca adolescentii au fost omorati de doi tineri de 20 de ani, amici cu victimele, care ulterior au fugit in Rusia.

