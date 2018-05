Cei mai activi alegatori au fost in comuna Jora de Mijloc, din Orhei. Acolo, mai mult de jumatate din localnici s-au prezentat la vot - VIDEO

Locuitorii din Jora de Mijloc au fost cei mai activi la capitolul rata de participare. Jumatate dintre sateni si-a ales primarul, inca in prima parte a zilei. S-au trezit dimineata devreme, iar primul lucru pe care l-au facut – au mers la sectiile de votare, unde atmosfera era...vesela.

Oamenii se asteapta la schimbari mari in localitatea lor, odata cu venirea noului primar.

„Vrem drumuri."



Iar altii, desi au votat, nu prea au stiut ce exact isi doresc.

"Sa fie totul bine. „

„Vrem.....bine."

Alegerea unui nou primar in fruntea comunei a fost principalul subiect de discutii astazi printre sateni. Si daca unii s-au adunat in fata sectiilor de vot... altii pe la porti, in fata caselor. Localnicii spun ca scrutinul seamana mai mult cu o lupta intre partide.

„ Pana se vor intelege liderii..."

Au fost si dintre cei care au decis sa nu mearga la alegeri.

„- Nu merg."

Observatorii Promo-Lex au semnalat si nereguli la Jora de Mijloc. La o sectie de vot ar fi fost adusi oamenii organizat cu microbuzul, iar la un alt birou electoral, doua persoane au inceput sa filmeze mersul alegerilor. Acestia s-au prezentat drept jurnalisti, insa observatorii spun ca acestia nu aveau vreun document care sa confirme acest lucru.

Astazi, si-au ales primarul si locuitorii din comuna Leuseni si satul Nemteni din Hancesti, dar si comunele Volovita din Soroca si Parlita din Ungheni. Si in aceste localitati scrutinele pot fi considerate valide, deoarece a fost inregistrata o prezenta la vot de peste 25 la suta.