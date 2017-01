Cei mai afectatati in aceasta perioada sunt oameni strazii. 9 persoane au ajuns la spital cu degeraturi si hipotermie - VIDEO

A fost un ger naprasnic noaptea trecuta. Cele mai scazute temperaturi, de minus 20 de grade, s-au inregistrat in satul Bravicea din Calarasi. De maine minimele se mai domolesc. Chiar si asa vom tremura de frig la temperaturi de 13 si 18 grade cu minus. Cei mai afectatati in aceasta perioada sunt oameni strazii. In ultimele zile 9 persoane au ajuns la spital cu degeraturi si hipotermie, iar centrul de gazduire din capitala este arhiplin.