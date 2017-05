Cei mai buni absolventi ai liceului din Puhoi, nu vor avea nevoie de bani pentru a ajunge din sat, la Chisinau, la facultate. Ei vor avea parte de calatorii gratuite cu autobuzul. Cum poate fi posibil - VIDEO

Petru FRUNZE, PRIMAR, PUHOI: “Cei care vor sa-si faca studiile in orasul Chisinau, pentru primii cinci elevi, care au cea mai mare medie a notelor, vor putea sa circule gratis timp de cinci, in perioada in care isi fac studiile”.

Astfel, elevii claselor a XII-a care in cateva saptamani vor sustine bacalaureatul, spun ca au un motiv in plus sa puna mana pe carte.

“Ne motiveaza sa ramanem in Moldova sa continuam studiile. Faci economie de bani."

“Ne motiveaza sa invatam mai asiduu si sa ne pregatim de bacalaureat. Parintii au masina, dar de obicei cu autocarul. Asa vom ajuta si parintii.”

“Fiecare isi va dori sa fie intre acei cinci elevi.”

“Un elev nu este doar cel care are note mari, dar si cel care se implica in activitati extracurriculare.”

Totusi cei mai multi si-ar dori sa-si fac studiile peste hotare.

“In Romania voi aplica”.

Maria SOLTAN, DIRECTOARE LICEU: “Daca elevul pleaca peste hotare, urmatorul elev din top benefiaza.”

Anual parintii vor economisi cel putin 25 de mii de lei, din banii de drum, iar in 5 ani se aduna 125 de mii de lei, doar pentru un elev. Primarul din Puhoi vrea ca astfel elevii sa invete bine, sa nu puna parintii la cheltuiala si sa fie aproape de ei. Cheltuielile de calatorie vor fi suportate de catre compania de transport, care opereaza cursa Puhoi-Chisinau.