Cei mai buni artisti au fost premiati in Romania, iar trei distinctii importante au ajuns la vedetele din Moldova. Cine sunt acestia - VIDEO

„Antiexemplu” este piesa care i-a adus trupei Carla’s Dreams cele mai multe aprecieri din partea fanilor. Artistii moldoveni au luat distinctia Big Like Video, introdusa acum doi ani in cadrul premiilor muzicale din Romania.

Pe retelele de socializare, cei de la Carla’s Dreams s-au laudat si cu trofeul pe care l-au primit de la Youtube, pentru cei un milion de abonati pe pagina formatiei.

Iar tanara interpreta, Irina Rimes, care a reusit sa se impuna pe piata muzicala de peste Prut, a fost nominalizata la 3 distinctii: cel mai bun compozitor, albumul anului si piesa anului 2017, iar pentru cea din urma, cantareata a obtinut un trofeu. Melodia „Bolnavi amandoi” a fost desemnata piesa anului 2017 in Romania.

Cei de la The Motans au urcat pe scena premiilor muzicale din Romania pentru a-si primi titlul pentru cel mai bun artist pop de peste Prut. Este o etapa importanta pentru cariera, a recunoscut solistul trupei, Denis Roabes.

Artisti renumiti au fost printre castigatorii premiilor, oferite aseara. Albumul „Confesiuni” lansat de Smiley a devenit albumul anului 2017. Iar Andra a fost desemnata cea mai buna voce feminina.

Premiile Muzicale Radio Romania sunt considerate cele mai importante din tara vecina, oferite in fiecare an pentru performantele in domeniul muzicii.