Cei mai buni elevi ai municipiului au fost premiati in cadrul Galei Absolventului 2017: elevii eminenti s-au ales cu diplome, carti si cate 5 mii de lei. Care sunt cei 7 norocosi - VIDEO

Mihaela Berdaga este eleva in clasa a XII-a la Liceul Hyperion. A fost desemnata in acest an cel mai bun absolvent la toate categoriile. Mihaela spune ca isi dedica tot timpul studiilor. A participat la olimpiade republicane, concursuri teatrale si a obtinut rezultate in diverse proiecte.

Mihaela BERDAGA, ELEVA: “E sacrifiu in timp de odihna pentru aceasta trebuie sa renunti la distractii”.

Mihaela, la fel ca si multi alti absolventi eminenti vrea sa-si continue studiile peste hotare. Spera ca ulterior, sa revina acasa.

Mihaela BERDAGA, ELEVA: “In Germania, la economie. Am nevoie de aceste abilitati aici in Moldova”.

Ion Cerempei invata la liceul George Calinescu, iar astazi s-a invrednicit cu diploma “Inventatorul anului”. Acesta a creat un fel de motor la care a muncit mai bine de un an.

Ion CEREMPEI, ELEV: “Aceste motoare permit folosirea energiei chimice, solare in energie mecanica si conectat un generator putem obtine energie electrica."

Spune ca pasiunea fata de inventii si tot ce este nou a mostenit-o de la tatal sau care este inginer de profesie.

Ion CEREMPEI, ELEV: “Prima data am inteles cum functioneaza motorul fiind in clasa intai.”

Are in palmares al treilea brevet de inventie. Totusi si-ar dori sa plece din Republica Moldova.

Ion CEREMPEI, ELEV: “Experienta universitatilor nu poate fi comparata cu cea din R. Moldova."

Potrivit celor de la Directia Educatie Chisinau, pentru Gala Absolventului, au fost depuse peste 100 de dosare, insa doar 7 elevi au fost selectati. Evenimentul este la a cincea editie. Elevii eminenti s-au ales cu diplome, carti si cate 5 mii de lei.