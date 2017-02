Cei mai buni salvatori ai anului 2016 au fost premiati. Sunt cei care au intervenit in incendiile violente de pe strada Uzinelor - VIDEO

Serghei Iscra este unul dintre eroii incendiului de pe strada Uzinelor. Pompierul s-a aflat printre flacari ore bune, iar astazi a primit o diploma.

In varsta de 28 de ani, Serghei este de 5 ani salvator. Nici gandul ca isi pune viata in pericol, asa cum s-a intamplat la acel incendiu cu unul dintre colegii sai, nu-l face sa renunte.

Serghei ISCRA, POMPIER: “Retraiesc intodeauna cand ies din casa, dar ma starui intodeauna sa fiu atent. Motiveaza lucrul care facem bine la oameni. Salvam ajutam. Intodeauna e important o multumire. E clar ca este o placere mare.”

La cativa pasi, inca un erou. Ion Bran, in varsta de 38 de ani, a revenit recent la datorie dupa un an de tratament. A fost la un pas de moarte, dupa ce tavanul unui magazin in flacari s-a prabusit peste el si i-a ucis doi colegi.

Ion BRAN, POMPIER: “A fost o interventie si acolo am avut de suferit mai multe traume, m-am reabilitat si am revenit la serviciu. Dorim si in continuare sa ducem serviciul. Acest premiu inseaman o bucurie, ma face mai puternic sa duc servicul in continuare.”

Si Dan a fost premiat astazi. Salvatorul patruped a reusit sa gaseasca doua persoane pierdute in padure.

Ivan SAPASNICOV, CHINOLOG: “Pe noi ne leagă munca noastră. Noi împreună învăţăm cum să salvăm oamenii. Noi suntem împreună de trei ani. Foarte bine se descurcă la muncă, îi place să caute oameni, foarte activ şi vesel. Percepe totul ca pe o joacă.”

Gala salvatorilor si pompierilor se afla la a doua editie.

Liliana PUSCAS, OFITER DE PRESA SERVICIUL SITUATII EXCEPTIONALE: “La acest eveniment vor fi mentionati pompierii si salvatorii care au aratat cele mai bune performante in anul 2016. Vorbim de oameni care activeaza in prima linia, cei care activeaza in prima linie, ei care sting focul, cei care salveaza oamenii. Datorita acestei gale mult mai multi salvatori si pompieri vor veni in randurile noastre in curand. “