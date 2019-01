Cei pasionati de alergat au marcat venirea noului an printr-un maraton. Zeci de oameni si-au lasat deoparte treburile si au iesit sa alerege pe un traseu din capitala, care formeaza cifra 2019 - VIDEO

Cei pasionati de alergat au marcat venirea noului an printr-un maraton. Zeci de oameni si-au lasat deoparte treburile si au iesit in aceasta dimineata sa alerege pe un traseu din capitala, care formeaza cifra 2019, anul in care am intrat. Frigul si zapada nu i-a impiedicat pe participanti sa-si ia doza de sanatate si sa se distreze de minune.