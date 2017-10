Cei patru moldoveni decedati in accidentul aviatic produs pe Coasta de Fildes au fost petrecuti pe ultimul drum. La inmormantari au venit si cei doi membri ai echipajului, care au supravietuit tragediei - VIDEO

Sicriile celor 4 membri ai echipajului de zbor, au fost depuse la ora 11 la clubul aviatorilor din preajma aeroportului Chisinau. Cu flori in mana si cu lacrimi in ochi, cei care i-au cunoscut au venit sa aduca un ultim omagiu.

“Si sotul este pilot. Cu totii am fost prieteni, ne cunosteam, este un soc pentru noi. Eram in Rusia cand am aflat. Am fost socati.”

“Pana in ultimul moment, pana cand nu ne-au spus ca membrii echipajului au murit, aveam speranta ca poate sunt in viata. Avionul arata cat de cat, dar cabina a fost facuta zob.”

La sicriul comandantului echipajului, Evghenii Litovka, s-au recules zeci de oameni. Era unul dintre cei mai experimentati piloti din tara noastra, cu peste 23 de mii de ore de zbor. In varsta de 63 de ani, acesta a lasat in urma o sotie indurerata si un fiu, care la fel este pilot. Colegii lui spun ca in aer Evghenii Litovka se simtea mai bine decat pe pamant.

“Era un pilot bun, de la Dumnezeu. Avea o experienta de zbor colosala. Ca om si ca familist era un barbat foarte bun. Suferim cu totii. Vedeti cata lume a venit.”

“Incercam sa-l convind sa nu zboare. Este foarte greu.”

“Era un mare optimist, un baiat cu umor, foarte bun la suflet. Sotia sa in doua saptamani a imbatranit cat altii in cativa ani.”

Alexandru Sicanov, era cel mai tanar membru al echipajului, care a murit in accidentul aviatic. Acesta avea 30 de ani si era pilot secund. Astazi el a fost petrecut pe ultimul drum, de prieteni si colegi, dar si de sotia si cei doi copii, care au ramas orfani de tata.

“Sasa a invatat cu fiica mea. Au fost impreuna la gradinita.”

“Mare pacat. Putere familiei.”

In tragedia din Coasta de Fildes si-au mai pierdut viata inginerul de bord, Pavel Besidin Pavel, dar si Dumitru Melniciuc. Colegii acestora sustin ca toti erau specialisti experimentati si nu cred ca accidentul s-ar fi produs din vina lor.

“Conditiile meteo cel mai probabil. Este Ecuatorul, a fost vreo furtuna. Probabil a nimerit in aceasta stihie, care este imprevizibila.”

Cei prezenti la inmormantare ne-au spus ca dimineata la sicriile colegilor lor s-au recules si cei doi membri ai echipajului, care au supravetuit catastrofei aviatice. Ei s-au intors acasa acum cateva zile, insa astazi nu am reusit sa discutam cu ei.

Cei patru barbati au fost inmormantati la cimitirul Sfantul Lazar din capitala. O comisie formata din 5 membri, urmeaza sa plece luni in Coasta de Fildes pentru a participa la investigatia circumstantelor producerii accidentului aviatic. Avionul care zbura din Burkinafaso in Coasta de Fildes s-a prabusit in oceanul Atlantic, acum doua saptamani.

In urma impactului, aeronava care avea la bord 6 moldoveni si 4 francezi s-a rupt in bucati. 4 moldoveni au murit, iar restul persoanelor au scapat cu viata. Autoritatile spun ca avionul fusese testat in acest an la Kiev. Potrivit companiei Valan International, aparatul era inchiriat de armata franceza si transporta in acel moment sisteme de climatizare.