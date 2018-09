Cei sase profesori de la liceul moldo-turc Orizont, expulzati de SIS, sunt detinuti in penitenciare diferite, in Turcia, sustin avocatii: "Isi asteapta sentinta"

Potrivit avocatilor, cei sase cetateni turci au fost plasati in puscarii diferite, in localitatile lor de bastina. Tot avocatii lor din Moldova sustin ca urmeaza sa inceapa procesul de judecata in Turcia.

Pe 6 septembrie, mai multe persoane din conducerea liceului moldo-turc Orizont, printre care si directorul institutiei au fost declarate indezirabile si expulzate din Moldova pentru ca, potrivit SIS, acestia ar avea legatura cu o grupare islamista.

Potrivit Ziarului de Garda, o aeronava inchiriata de compania de stat „Air Moldova”, in care se aflau cetatenii turci expulzati de catre SIS, a efectuat o cursa privata in Turcia. Avionul a decolat de pe Aeroportul Chisinau la ora 11.40, iar peste o ora a aterizat pe un aeroport militar situat in apropierea orasului Istanbul.