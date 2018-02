Cei trei angajati de la mina din Pascani, unde trei muncitori au decedat dupa ce un mal de piatra s-a prabusit peste ei, trimisi in judecata

In curand, in fata magistratilor vor comparea trei barbati care conduc afacerea. Ei sunt acuzati ca nu au asigurat securitatea angajatilor si risca pana la 10 ani de puscarie. Doi dintre ei si-au recunoscut vina, iar o parte din bunurile lor – un apartament, un teren si trei masini au fost puse sub sechestru.

Tragedia s-a produs in noiembrie anul trecut cand trei muncitori lucrau la taierea pietrei, iar peste ei au inceput sa cada roci mari.

