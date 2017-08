Cei trei turci care au fost prinsi la frontiera RM in timp ce intentionau sa treaca Prutul inotand isi vor petrece urmatoarele 30 de zile dupa gratii - VIDEO

Potivit politiei de frontiera, totul s-ar fi intamplat acum 4 zile. Indivizii intentionau sa treaca ilegal frontiera de stat pentru ca ulterior sa ajunga in Romania, iar de acolo, in una din tarile UE.

Acestia au fost surprinsi in timp ce se indreptau spre frontiera, iar in momentul in care politistii le-ar fi spus sa se opreasa, indivizii ar fi incercat sa fuga. Pentru ca sa-i opreasca oamenii legii ar fi fost nevoiti sa traga doua focuri de arma. Ulterior, cei trei au fost retinuti si incatusati.

In rucsacurile lor au fost gasite haine de schimb, pasapoarte turcesti cu care ar fi intrat pe teritoriul Republicii Moldova, saci din politilena, telefoane mobile si funii.

Cei trei au fost arestati pentru 30 de zile.