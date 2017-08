Cei trei copii care locuiau in ascensorul de la Botanica nu mai sunt acolo. Ce masuri au de gand sa ia autoritatile in privinta lor. Strazile Chisinaului sunt adapost pentru zeci de copii veniti din diferite localitati - VIDEO

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: “Astazi aici nu mai e nimeni. Dupa cum puteti vedea, usile ascensorului sunt toate deschise vraiste. Nu mai sunt nici saltelele sau paturile care erau ieri. Azi le-am vazut aruncate la parter. I-am strigat pe baieti, dar nimeni nu a raspuns.”

Ieri ii gasisem pe cei trei baieti intinsi pe saltelele din ascensor. Cel mai mic dintre ei spunea ca are noua ani, iar ceilalti 11 si 15 ani. Imediat dupa ce au fost sesizati de noi, reprezentantii directiei pentru protectia drepturilor copilului au mers la fata locului. Dar spun ca nu au mai gasit pe nimeni.

Veronica IONITA, SEFA DIR. PROTECTIA COPILULUI BOTANICA: “Noi am fost acolo, nu era niciun copil.”

Aceasta tanara lucreaza in apropiere si spune ca ii cunoaste de cateva luni. Nu o data a stat de vorba cu ei, dandu-le bani si de mancare. Ne-a povestit ca baietii isi improvizasera aici un apartament. La al doilea etaj, unde se vede o masa, isi aveau bucataria, la al treilea le era baia. Iar la etajul patru unde I-am gasit noi – dormitorul.

“Isi puneau apa la incalzit sus, la soare, iar apoi se spalau, uneori auzeam cum curge apa. O data au facut focul jos si si-au prajit oua.”

Responsabilii spun ca ii cunosc pe toti trei si ca de multe ori au fost dusi in plasament, dar de fiecare data au fugit.

Cel de 11 ani, de exemplu, in doar doi ani a fost dus de sase ori la un centru, dar a plecat de acolo. Baietii vagabondeaza de cativa ani, desi, responsabilii spun ca toti au familii, acestea aflandu-se in trei raioane diferite din apropierea Chisinaului.

Ianis JITARI, SPECIALIST DIR. MUN. PROTECTIA COPILULUI: “Familiile au diferite probleme, de aceea copiii nu pot si nu vor sa fie reintegrati, consum de alcool, neglijenta.”

Acum urmeaza ca specialistii sa-i gaseasca si sa caute o solutie pentru ei, cel mai probabil sa fie dusi acasa. Strazile Chisinaului sunt un adapost pentru multi copii. Responsabilii spun ca 43 sunt permanent in vizor.

Totusi anul trecut peste 100 de copii au fost culesi din strada in urma raziilor si dusi in plasament de urgenta. Acolo stau un timp scurt, dupa care multi dintre ei ajung din nou in strada.

Ianis JITARI, SPECIALIST DIR. MUN. PROTECTIA COPILULUI: “Problema este in atitudinea statului fata de acesti copii. Ar trebui sa existe un centru specializat pentru copiii strazii in care psihologii si psihopedagogii sa lucreze cu ei permanent.”

85 la suta dintre copiii care vagabondeaza in Chisinau sunt veniti din diferite raioane. Cei mai multi locuiesc acum in cladirea abandonata a fostului Hotel National, iar unii stau in diferite subsoluri sau scari ale blocurilor. Specialistii va sfatuiesc ca atunci cand vedeti un copil cersind sau aflati ca el locuieste in strada sa sunati imediat la 902.